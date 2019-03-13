На Правом берегу «Шевроле» врезался в припаркованную фуру

Вечером во вторник, 12 марта, авария произошла на перекрестке улицы Академической и 3-го Академического проезда в Калуге.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Шевроле Лачетти» ехал по Академической, не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру «Скания».

Травмы в аварии получил 34-летний пассажир легковушки.

В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщали, что в этом месте в момент аварии был гололед. Вероятно, это могло стать одной из причин аварии.

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