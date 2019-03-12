Погибшего пешехода пока не смогли опознать

Как мы уже рассказывали, в ночь на 11 марта на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе погиб пешеход.

По предварительной информации ГИБДД, 33-летний водитель «Мерседеса» ехал в сторону Калуги по левой полосе. А мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, без световозвращающих элементов на одежде.

– Я еду, вижу – меня обгоняет машина, – рассказывал нам ранее водитель «Мерседеса». – Обогнала, и «на мне» оказался вот этот человек.

Опознать погибшего пока не удалось. Расследование продолжается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.