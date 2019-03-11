Пешехода насмерть сбили на Киевской трассе

Около часа ночи в понедельник, 11 марта, в Малоярославецком районе под колёсами автомобиля погиб пожилой мужчина.
Это случилось на 111 километре трассы М3 «Украина» у поворота на деревню Митинка. Молодые люди, ехавшие в «Мерседесе, возвращались домой в Калугу из Подольска. Водитель иномарки, который сбил пожилого мужчину, и сам не понял, каким образом человек оказался перед его машиной.
– Я еду, вижу – меня обгоняет машина, – рассказал он. – Обогнала, и «на мне» оказался вот этот человек.
– Его та машина зацепила?
– Я не знаю! Только вот в меня прилетело. Я увидел, когда уже всё. И ехал я не быстро.
Пожилой человек, попавший под колёса «Мерседеса», от сильного удара скончался на месте. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства этой трагедии.
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