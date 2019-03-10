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Ещё одну пропавшую женщину нашли мёртвой

10.03.2019 18:05 0 4166 Дмитрий Ивьев
Ещё одну пропавшую женщину нашли мёртвой

В ночь на субботу, 9 марта, в посёлке Шайковка Кировского района пропала 79-летняя женщина. Она ушла из дома в неизвестном направлении, сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга». Она могла нуждаться в медицинской помощи.

В ночь на 10 марта волонтёры разослали информацию о том, что поиски завершены. Пенсионерку нашли мёртвой. Что именно произошло с женщиной, пока не уточняется.

На прошлой неделе, напомним, в Малоярославецком районе нашли тело другой пожилой женщины. Она ушла из дома, была дезориентирована, стучалась в дома местных жителей, но в итоге замёрзла на улице.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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