Ещё одну пропавшую женщину нашли мёртвой

В ночь на субботу, 9 марта, в посёлке Шайковка Кировского района пропала 79-летняя женщина. Она ушла из дома в неизвестном направлении, сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга». Она могла нуждаться в медицинской помощи.
В ночь на 10 марта волонтёры разослали информацию о том, что поиски завершены. Пенсионерку нашли мёртвой. Что именно произошло с женщиной, пока не уточняется.
На прошлой неделе, напомним, в Малоярославецком районе нашли тело другой пожилой женщины. Она ушла из дома, была дезориентирована, стучалась в дома местных жителей, но в итоге замёрзла на улице.
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