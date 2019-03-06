Проверка слуха: человека убили в машине на Силикатном

Днём в среду, 6 марта, в социальных сетях появилась информация, что на улице Гурьянова в Калуге якобы убили человека в машине.
Инцидент произошёл во дворе одного из многоэтажных домов.
Однако в правоохранительных органах опровергли информацию об убийстве.
- Человек скоропостижно скончался, признаков насильственной смерти не обнаружено, - рассказали нам в Следственном комитете.
Позже очевидцы сообщили в группе «Калуга жесть», что у мужчины, по предварительной информации, оторвался тромб.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
«Рено» влетел в «БМВ» на крутом повороте 06.03.2019 12:42
Мужчина попал под колёса «Фольксвагена» на переходе 06.03.2019 10:51
Живодёр едва не разрубил пса пополам 05.03.2019 14:55
Шесть водителей скрылись с мест ДТП в Калуге 05.03.2019 09:35
Стала известна причина пожара, в котором погибли двое 04.03.2019 17:19
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: