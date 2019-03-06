Проверка слуха: человека убили в машине на Силикатном

Днём в среду, 6 марта, в социальных сетях появилась информация, что на улице Гурьянова в Калуге якобы убили человека в машине.

Инцидент произошёл во дворе одного из многоэтажных домов.

Однако в правоохранительных органах опровергли информацию об убийстве.

- Человек скоропостижно скончался, признаков насильственной смерти не обнаружено, - рассказали нам в Следственном комитете.

Позже очевидцы сообщили в группе «Калуга жесть», что у мужчины, по предварительной информации, оторвался тромб.

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