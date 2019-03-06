«Рено» влетел в «БМВ» на крутом повороте

06.03.2019 12:42 746 Автор: Александр НЕФЕДОВ.

Около 9 утра в Боровском районе на дороге Лапшинка – Кабицыно – Обнинск произошла авария.

По предварительным данным, женщина управляла «Рено» и на крутом повороте не справилась с управлением. Машину выбросило на встречную полосу, где она врезалась в «БМВ». После этого «Рено» улетел в кювет.

Предполагаемая виновница получила серьезные травмы.

Водитель и ребёнок, находившиеся в «БМВ», не пострадали.

Отметим, что в момент ДТП на дороге был сильный гололёд.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.