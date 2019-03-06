«Рено» влетел в «БМВ» на крутом повороте

Около 9 утра в Боровском районе на дороге Лапшинка – Кабицыно – Обнинск произошла авария.
По предварительным данным, женщина управляла «Рено» и на крутом повороте не справилась с управлением. Машину выбросило на встречную полосу, где она врезалась в «БМВ». После этого «Рено» улетел в кювет.
Предполагаемая виновница получила серьезные травмы.
Водитель и ребёнок, находившиеся в «БМВ», не пострадали.
Отметим, что в момент ДТП на дороге был сильный гололёд.
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