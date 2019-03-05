Шесть водителей скрылись с мест ДТП в Калуге

Дорожная полиция Калуги во вторник, 5 марта, обратилась с просьбой откликнуться к возможным очевидцам аварий. Шесть ДТП произошли в конце декабря – начале января. Во всех случаях участники скрылись.

На улице Воинской днём 26 декабря в районе дома №14 неустановленной водитель «ЗИЛа» протаранил металлический забор и уехал.

Около 7 утра 27 декабря у дома №15 на улице Кубяка водитель «Лада Приоры» серебристого цвета врезался в припаркованный «Форд Фокус».

В тот же день примерно в 17:05 рядом с домом 282а на улице Московской некий водитель столкнулся с «Шевроле Круз», но не захотел останавливаться.

28 декабря в 20:25 напротив кинотеатра «Центральный» на улице Кирова какой-то водитель врезался в остановку общественного транспорта.

За несколько часов до Нового года 31 декабря у дома №290 на улице Московской «Хендай Крета» врезался в «Форд Фокус», а эта машина ударила ВАЗ-2111. Водитель «Лады» уехал.

А утром 4 января возле дома №3 по улице Огарева кто-то врезался в припаркованный «Хендай Гетц».

Очевидцев происшествий просят обратиться в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калуге по адресу: ул. Телевизионная, 3а, каб.16 или по телефонам 547-534, 547-888, 128, 502-800.