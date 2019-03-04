Стала известна причина пожара, в котором погибли двое

Как мы рассказывали, в понедельник, 4 марта, произошёл пожар в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома на улице Радищева.

В результате погибли два человека, один - госпитализирован.

- По предварительным данным, пожар начался из-за того, что мужчина, проживавший в квартире вместе со взрослым сыном, заснул с непотушенной сигаретой, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Со слов сына, он почувствовал запах гари, зашел в комнату к отцу и увидел возгорание на диване. Пострадавший доставлен в больницу. Жертвами пожара стали соседи сверху – 68-летний мужчина и 61-летняя женщина. По предварительной версии, они задохнулись от едкого дыма, который распространился на второй этаж.

Очевидцы рассказывают, что погибла семейная пара, а пострадавший получил серьёзные ожоги.

Проводится процессуальная проверка. Выясняются обстоятельства происшествия. По предварительным данным, версия о поджоге и неисправности электропроводки подтверждения не нашли. Проведен опрос родственников пострадавших, соседей, назначены необходимые экспертизы.

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