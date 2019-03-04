В пожаре на Малинниках погибли мужчина и женщина

В понедельник, 4 марта, около 12:40 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Радищева в Калуге.
Как рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета, в результате происшествия погибли двое человек. По предварительной информации, они задохнулись. Пожар произошёл на первом этаже, а погибшие проживали на втором. Обстоятельства случившегося выясняются.
Очевидцы в группе «Калуга Жесть» пишут, что погибла супружеская пара.
- Тот, который устроил пожар, с сильнейшими ожогами доставлен в больницу, - рассказала одна из очевидцев.
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