Мужчину сбили на переходе на улице Баумана

Как мы уже рассказывали, около 16 часов в понедельник, 25 февраля, на перекрёстке улиц Баумана и Комарова в Калуге под колёса «Тойоты» попал пешеход. Во вторник в ГИБДД подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным полиции, 43-летний водитель Toyota Hilux с улицы Комарова поворачивал налево на Баумана и сбил 51-летнего мужчину. Пострадавший пересекал проезжую часть по «зебре».

Пешехода отвезли в больницу с различными травмами.

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