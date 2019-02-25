Пешехода сбили на улице Баумана

25.02.2019 17:08 772

Около 16 часов в понедельник, 25 февраля, на перекрёстке улиц Баумана и Комарова в Калуге под колёса «Тойоты» попал пешеход.

По предварительным данным, человек пересекал проезжую часть по переходу. А водитель иномарки двигался вверх по Баумана.

На месте аварии работают сотрудники «Скорой» и МЧС.