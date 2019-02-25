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Парня с девушкой одновременно задержали пьяными за рулём

25.02.2019 17:18 3 1266 Дмитрий Ивьев
Парня с девушкой одновременно задержали пьяными за рулём

В ночь на 23 февраля в Калужской области ровно в 1:50 в разных районах пьяными за рулём одновременно попались два человека.

В деревне Тарасовка Мосальского района инспекторы ГИБДД остановили «Ладу», которой управляла 22-летняя девушка.

- При проверке документов они почувствовали запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, - рассказали в дорожной полиции. - Девушка согласилась. Показания прибора составили 0,329 мг/л.

В это же время в деревне Ореховня Износковского «Жигулями» в пьяном виде управлял 20-летний парень. В его случае показания прибора составили 0,657 мг/л. Ранее молодого человека уже ловили на подобном нарушении.

Всего за три последних дня в нашей области полицейские остановили 42 пьяных водителя.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие авто гибдд
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