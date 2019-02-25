Парня с девушкой одновременно задержали пьяными за рулём

В ночь на 23 февраля в Калужской области ровно в 1:50 в разных районах пьяными за рулём одновременно попались два человека.

В деревне Тарасовка Мосальского района инспекторы ГИБДД остановили «Ладу», которой управляла 22-летняя девушка.

- При проверке документов они почувствовали запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, - рассказали в дорожной полиции. - Девушка согласилась. Показания прибора составили 0,329 мг/л.

В это же время в деревне Ореховня Износковского «Жигулями» в пьяном виде управлял 20-летний парень. В его случае показания прибора составили 0,657 мг/л. Ранее молодого человека уже ловили на подобном нарушении.

Всего за три последних дня в нашей области полицейские остановили 42 пьяных водителя.

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