Массовая авария: водитель погиб, двое детей попали в больницу

Как мы уже рассказывали, около 19 часов в пятницу, 22 февраля, на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе произошла жуткая авария. Подробнее об этом происшествии сообщили в понедельник в дорожной полиции.

По предварительным данным ГИБДД, 52-летний водитель «Мазды 3» двигался со стороны Калуги и сначала врезался в «Ниву», а потом – в «Рено Кангу».

На месте аварии погиб 58-летний водитель «Рено». Травмы получили предполагаемый виновник, а также три пассажира «Мазды» - 2-летний мальчик, 7-летняя девочка и 31-летний мужчина. Их отвезли в больницу.

Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщали, что в момент аварии на трассе был сильный боковой ветер. Точные причины происшествия будут устанавливать следователи.

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