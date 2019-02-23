Машины превратились в металлолом после ДТП в Мещовском районе

23.02.2019 10:15 802

«Рено Конго» и «Мазда 3» столкнулись вечером в пятницу, 22 февраля, на 213 км трассы М3 «Украина» в Мещовском районе.

Автомобили столкнулись в 19:11. Ликвидировать аварию прибыли 18 человек, в том числе 10 спасателей на 3 спецмашинах. Судя по оперативным фото, пострадавших пришлось буквально вырезать из машин, а сами авто восстановлению не подлежат.

В результате ДТП пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Есть ли погибшие спасатели не уточняют.