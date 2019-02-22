Щенка забрали из приюта, а через неделю вернули с выбитым глазом

Жуткая история на днях произошла в Обнинске. Волонтеры приюта «Верные друзья» искали дом для белого щенка.

- Казалось бы, вот оно счастье: её забрали домой, на участок! – сообщают волонтёры. - Но прошла неделя, и нас попросили её забрать, произошло что-то непонятное, у девочки выпал глаз, врачи предполагают, что это мог быть удар от машины или человеческих рук дело.

Щенка тут же привезли в ветклинку. Собаке пришлось делать операцию, второй глаз удалось сохранить.

- Что пришлось пережить маленькой, знает только она, - пишут волонтёры.

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