Фура протаранила «буханку»

Как мы уже рассказывали, днём в четверг, 21 февраля, на дороге Вязьма – Калуга столкнулись грузовик МАЗ и УАЗ.

По предварительной информации ГИБДД, 46-летний водитель фуры ехал со стороны Калуги и врезался в ехавшую впереди «буханку».

Травмы в аварии получили два пассажира УАЗа: 46-летний мужчина и 48-летняя женщина. Медицинскую помощь им оказали на месте ДТП.

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