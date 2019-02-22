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Фура протаранила «буханку»

22.02.2019 12:57 0 408 Дмитрий Ивьев
Фура протаранила «буханку»

Как мы уже рассказывали, днём в четверг, 21 февраля, на дороге Вязьма – Калуга столкнулись грузовик МАЗ и УАЗ.

По предварительной информации ГИБДД, 46-летний водитель фуры ехал со стороны Калуги и врезался в ехавшую впереди «буханку».

Травмы в аварии получили два пассажира УАЗа: 46-летний мужчина и 48-летняя женщина. Медицинскую помощь им оказали на месте ДТП.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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