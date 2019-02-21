В ДТП под Юхновом пострадали люди

21.02.2019 15:45 188

Около 12 часов дня на 73 километре дороги «Калуга-Вязьма» столкнулись автомобили «МАН» и «УАЗ». В результате ДТП есть пострадавшие, сообщает ГУ МЧС по Калужской области. На месте работали 9 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС в четверг, 21 февраля.



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