Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Четверг, 21 февраля
$ 65.86 0.35
74.68 0.13
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

14-летняя девочка нашлась

21.02.2019 16:15 0 413 Елена Французова
14-летняя девочка нашлась

В четверг, 21 февраля, нашлась 14-летняя калужанка, ушедшая из дома 11 февраля. Её поисками занимались волонтёры и полиция.

- С её слов, каких-либо преступлений в отношении неё не совершалось, следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы это подтвердить, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Подробности случившегося не раскрываются. В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи сообщали, что девушка просто боялась идти домой.

- Моя дочка знает эту девочку, - сообщала в группе «Лиза Алерт» Татьяна Егорова. - Говорит, видела её с какой-то подружкой. Сказала, что домой идти боится и ночует у кого-то из подруг.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие дети
Еще новости из рубрики «Происшествия»

ЧП на заводе: слесарь получил тяжёлые травмы 21.02.2019 15:49

Юный водитель сбил 9-летнего мальчика 21.02.2019 10:49

Одну из пропавших женщин нашли живой 21.02.2019 09:55

Авария с автобусом: прокуратура нашла ещё одного виновника 21.02.2019 09:42

Что стало с ребенком, «найденным» на помойке 20.02.2019 16:26

Народные новости
51 1
kubiste
205 2
MrFrenk
1261 7
Eagle

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

Вчера 14:22
Новости компаний

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.