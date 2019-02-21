14-летняя девочка нашлась

В четверг, 21 февраля, нашлась 14-летняя калужанка, ушедшая из дома 11 февраля. Её поисками занимались волонтёры и полиция.
- С её слов, каких-либо преступлений в отношении неё не совершалось, следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы это подтвердить, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Подробности случившегося не раскрываются. В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи сообщали, что девушка просто боялась идти домой.
- Моя дочка знает эту девочку, - сообщала в группе «Лиза Алерт» Татьяна Егорова. - Говорит, видела её с какой-то подружкой. Сказала, что домой идти боится и ночует у кого-то из подруг.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
ЧП на заводе: слесарь получил тяжёлые травмы 21.02.2019 15:49
Юный водитель сбил 9-летнего мальчика 21.02.2019 10:49
Одну из пропавших женщин нашли живой 21.02.2019 09:55
Авария с автобусом: прокуратура нашла ещё одного виновника 21.02.2019 09:42
Что стало с ребенком, «найденным» на помойке 20.02.2019 16:26
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: