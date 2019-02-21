14-летняя девочка нашлась

В четверг, 21 февраля, нашлась 14-летняя калужанка, ушедшая из дома 11 февраля. Её поисками занимались волонтёры и полиция.

- С её слов, каких-либо преступлений в отношении неё не совершалось, следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы это подтвердить, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Подробности случившегося не раскрываются. В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи сообщали, что девушка просто боялась идти домой.

- Моя дочка знает эту девочку, - сообщала в группе «Лиза Алерт» Татьяна Егорова. - Говорит, видела её с какой-то подружкой. Сказала, что домой идти боится и ночует у кого-то из подруг.

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