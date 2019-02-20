Что стало с ребенком, «найденным» на помойке

Ребёнка нашли рядом с этими мусорными контейнерами на улице Дарвина.
Уголовное дело в отношении родителей, выдавших собственную новорожденную дочь за подкидыша, прекращено. Об этом в среду, 20 февраля, нам рассказал руководитель Следственного отдела по Калуге Игорь ЗАЙЦЕВ.
- Было установлено, что покушения на убийство не было, - пояснил Зайцев.
В то же время следователи направили в полицию материалы административного дела за заведомо ложный вызов специализированных служб. Биологическому отцу малышки грозит штраф – от 1000 до 1500 рублей.
Напомним, в декабре прошлого года Калугу потрясла история о том, что студент, якобы нашедший новорожденную на помойке в районе улицы Дарвина в Калуге, оказался её родным отцом.
В настоящее время девочка, которую пытались выдать за подкидыша, находится в специализированном учреждении.
- Желающих усыновить малышку много, - рассказал нам начальник отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Владимир МАЙМУСОВ.
Но сделать это не так просто. Сейчас у ребёнка в свидетельстве о рождении в графе родители стоит прочерк. В связи с новыми обстоятельствами через суд имена биологических родителей впишут в свидетельство о рождении ребёнка. После этого органы опеки и попечительства будут ходатайствовать о лишении их родительских прав.
После этих процедур биологические родители девочки будут обязаны платить на неё алименты.
Если бы биологическая мать отказалась от ребёнка в роддоме (напомним, что молодая женщина рожала дома), всех этих процедур удалось бы избежать, и, скорее всего, крошка сейчас бы уже жила в новой семье.
К слову, в прошлом году калужанки оставили в роддоме 21 малыша. Об этом Маймусов рассказал на недавней планёрке в горуправе.
Всего в 2018 году 117 детей в Калуге стали сиротами, только 20 из них потеряли родителей, остальные – это социальные сироты. Родители 35 детей лишены родительских прав. У 13 ребят папы и мамы находятся в колониях, родители ещё двух малышей в розыске, девять детей признаны лишенными родительского попечения судом, два ребёнка подкинуты в роддомы и больницы, одного забрали у родителей в связи с угрозой его жизни и здоровью.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Смерть ребенка на Правом берегу: стали известны подробности 20.02.2019 21:31
В Калуге 722 ребенка не могут попасть в детский сад 19.02.2019 17:02
Смерть ребенка в Калуге: из семьи забрали других двоих детей 18.02.2019 16:59
5-летний мальчик скончался на Правом берегу 15.02.2019 15:12
2-летнему мальчику срочно собирают деньги на лечение 15.02.2019 15:07
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: