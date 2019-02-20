Что стало с ребенком, «найденным» на помойке

Ребёнка нашли рядом с этими мусорными контейнерами на улице Дарвина.

Уголовное дело в отношении родителей, выдавших собственную новорожденную дочь за подкидыша, прекращено. Об этом в среду, 20 февраля, нам рассказал руководитель Следственного отдела по Калуге Игорь ЗАЙЦЕВ.

- Было установлено, что покушения на убийство не было, - пояснил Зайцев.

В то же время следователи направили в полицию материалы административного дела за заведомо ложный вызов специализированных служб. Биологическому отцу малышки грозит штраф – от 1000 до 1500 рублей.

Напомним, в декабре прошлого года Калугу потрясла история о том, что студент, якобы нашедший новорожденную на помойке в районе улицы Дарвина в Калуге, оказался её родным отцом.

В настоящее время девочка, которую пытались выдать за подкидыша, находится в специализированном учреждении.

- Желающих усыновить малышку много, - рассказал нам начальник отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Владимир МАЙМУСОВ.

Но сделать это не так просто. Сейчас у ребёнка в свидетельстве о рождении в графе родители стоит прочерк. В связи с новыми обстоятельствами через суд имена биологических родителей впишут в свидетельство о рождении ребёнка. После этого органы опеки и попечительства будут ходатайствовать о лишении их родительских прав.

После этих процедур биологические родители девочки будут обязаны платить на неё алименты.

Если бы биологическая мать отказалась от ребёнка в роддоме (напомним, что молодая женщина рожала дома), всех этих процедур удалось бы избежать, и, скорее всего, крошка сейчас бы уже жила в новой семье.

К слову, в прошлом году калужанки оставили в роддоме 21 малыша. Об этом Маймусов рассказал на недавней планёрке в горуправе.

Всего в 2018 году 117 детей в Калуге стали сиротами, только 20 из них потеряли родителей, остальные – это социальные сироты. Родители 35 детей лишены родительских прав. У 13 ребят папы и мамы находятся в колониях, родители ещё двух малышей в розыске, девять детей признаны лишенными родительского попечения судом, два ребёнка подкинуты в роддомы и больницы, одного забрали у родителей в связи с угрозой его жизни и здоровью.

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