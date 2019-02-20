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Жесткая авария на перекрестке: «Хендай» улетел в столб

20.02.2019 12:56 1 1863 Александр Нефёдов. Фото автора.
Жесткая авария на перекрестке: «Хендай» улетел в столб

Около 12:00 в среду, 20 февраля, на проспекте Ленина в Обнинске произошла авария.

По предварительным данным, женщина за рулём «Хендая» ехала по главной дороге по проспекту Ленина. В этот момент на перекрёстке поворот совершал автомобиль «Форд». Водитель этой машины не убедился в безопасности своего манёвра и врезался в «Хендай». От удара машина корейского бренда вылетела на обочину и врезалась в столб.

С различными травмами водитель «Хендая» попала в больницу.

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Авторы
Александр Нефёдов. Фото автора.
Тэги: дтп происшествие
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