Массовая авария в Анненках перекрыла дорогу в центр

Пробка в сторону центра растянулась почти на 2 километра.

Утром в среду, 20 февраля, массовая авария произошла на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе футбольного стадиона.

По сообщениям очевидцев, водитель автобуса ПАЗ, ехавшего в сторону центра, протаранил остановившиеся на светофоре авто. Участниками ДТП стали как минимум четыре легковушки и микроавтобус. По предварительным данным, никто не пострадал.

- ПАЗ не тормозил, водитель не смог объяснить причины, дистанция и интервал были соблюдены, - написал в группе «Калуга жесть» один из очевидцев.

В течение часа движение на этом участке было существенно затруднено. К 9 утра пробка рассосалась.

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