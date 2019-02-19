Пешеход чудом увернулся от машины на переходе

На днях в Обнинске авария с печальными последствиями едва не произошла на улице Королева. Видео с регистратора в социальной сети «ВКонтакте» выложила Оксана Сагитова.
Судя по этой записи, автор ролика и ещё один автомобилист остановились перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. Но ещё один водитель на высокой скорости объехал остановившееся авто и едва не сбил человека. Пешехода спасла собственная внимательность.
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