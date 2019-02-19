Авария на улице Кирова: кто виноват?

Около 17 часов в понедельник, 18 февраля, на улице Кирова в районе Театральной площади столкнулись «Лада Приора» и «Опель Астра». Действия водителей непосредственно перед аварией попали на запись камеры «Безопасного города».
Водитель «Лады» выезжал с Театральной площади и поворачивал со второстепенной дороги направо. В этот момент по Кирова в сторону сквера Мира ехала девушка на «Опеле».
По словам водителя отечественной легковушки, девушка играла в «шашки» на дороге и её практически нельзя было заметить.
- В момент, когда повернул голову вперед, чтобы ехать, она и выскочила из-за машин, - говорит водитель «Лады».
Повреждения у «Лады».
Уважаемые читатели! А как вам кажется, чья вина в этой аварии большая? Пишите в комментариях!
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