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Авария на улице Кирова: кто виноват?

19.02.2019 14:53 12 1205 Дмитрий Ивьев

Около 17 часов в понедельник, 18 февраля, на улице Кирова в районе Театральной площади столкнулись «Лада Приора» и «Опель Астра». Действия водителей непосредственно перед аварией попали на запись камеры «Безопасного города».

Водитель «Лады» выезжал с Театральной площади и поворачивал со второстепенной дороги направо. В этот момент по Кирова в сторону сквера Мира ехала девушка на «Опеле».

По словам водителя отечественной легковушки, девушка играла в «шашки» на дороге и её практически нельзя было заметить.

- В момент, когда повернул голову вперед, чтобы ехать, она и выскочила из-за машин, - говорит водитель «Лады».

Повреждения у «Лады».

Уважаемые читатели! А как вам кажется, чья вина в этой аварии большая? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие дтп видео
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