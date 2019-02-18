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Смерть ребенка в Калуге: из семьи забрали других двоих детей

18.02.2019 16:59 1 5458 Елена Французова
Смерть ребенка в Калуге: из семьи забрали других двоих детей

Как мы рассказывали, в Калуге на улице 65 лет Победы скончался 5-летний мальчик. Наши читатели сообщают, что ребёнок умер от истощения. В калужском региональном управлении Следственного комитета подробности случившегося не разглашают. Сообщают лишь, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В понедельник, 18 февраля, на планёрке в городской управе начальник отдела по защите прав несовершеннолетних Владимир МАЙМУСОВ рассказал, что из семьи изъяты двое других детей. Они сейчас находятся в больнице:

- Сейчас собирается пакет документов для применения 77 статьи. Это самая страшная статья, которая есть в Семейном кодексе, - «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью».

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие дети владимир маймусов
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