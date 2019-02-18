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18-летняя девушка за рулем «Лады» устроила аварию на Киевской трассе

18.02.2019 11:03 5 2365 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
18-летняя девушка за рулем «Лады» устроила аварию на Киевской трассе

Как мы уже рассказывали, днём 15 февраля на Киевской трассе в Сухиничском районе столкнулись «Лада Калина» и фура «Рено». В понедельник в дорожной полиции подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулём легковушки на перекрёстке не пропустила большегруз.

Предполагаемой виновнице оказали помощь на месте, а её 52-летнего пассажира отвезли в больницу.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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