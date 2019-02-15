«Лада» превратилась в груду металла после столкновения с «Рено»

15.02.2019 18:24 160

В пятницу, 15 февраля, на 249 км киевской трассы столкнулись «Лада Калина» и «Рено».

ДТП произошло около 4 часов вечера. Судя по оперативным фото, людей из «Лады» пришлось вырезать, а сама машина превратилась в груду железа.

В результате столкновения пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.