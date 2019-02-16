Банк обокрали в центре Калуги

На днях в Калуге обокрали отделение одного из банков на улице Кирова. В субботу, 16 февраля, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

Преступник ночью проник в помещение и вынес более 14 миллионов рублей, говорят в полиции. Найти вора пока не удалось.

В УМВД подчёркивают, что сейчас продолжается следствие. Были ли у преступника сообщники, есть ли подозреваемые и как именно вору удалось незамеченным проникнуть внутрь, в данный момент не сообщается в интересах следствия.

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