Банк обокрали в центре Калуги

На днях в Калуге обокрали отделение одного из банков на улице Кирова. В субботу, 16 февраля, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
Преступник ночью проник в помещение и вынес более 14 миллионов рублей, говорят в полиции. Найти вора пока не удалось.
В УМВД подчёркивают, что сейчас продолжается следствие. Были ли у преступника сообщники, есть ли подозреваемые и как именно вору удалось незамеченным проникнуть внутрь, в данный момент не сообщается в интересах следствия.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
В Калуге пропал 24-летний мужчина 16.02.2019 09:50
5-летний мальчик скончался на Правом берегу 15.02.2019 15:12
«Джили» перевернулся и протаранил столб 15.02.2019 12:25
Квартира загорелась на улице Энгельса 14.02.2019 17:25
Сбербанк делает госуслуги еще доступнее
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: