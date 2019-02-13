Глыба льда проломила козырек в здании администрации

Во вторник, 12 февраля, в посёлке Воротынск на улице Железнодорожной упавшая с крыши здания местной администрации глыба льда проломила козырек. Фотографии прислали нам местные жители.
- Огорожена была неделю, - рассказал один из читателей. - Что говорить о посёлке, когда они у себя порядок навести не в состоянии.
Никто из людей в результате падения льда не пострадал.
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