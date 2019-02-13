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Глыба льда проломила козырек в здании администрации

13.02.2019 12:27 2 1933 Дмитрий Ивьев
Глыба льда проломила козырек в здании администрации

Во вторник, 12 февраля, в посёлке Воротынск на улице Железнодорожной упавшая с крыши здания местной администрации глыба льда проломила козырек. Фотографии прислали нам местные жители.

- Огорожена была неделю, - рассказал один из читателей. - Что говорить о посёлке, когда они у себя порядок навести не в состоянии.

Никто из людей в результате падения льда не пострадал.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие снег
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