Авария на улице Кирова: столкнулись троллейбус и автобус

Около 10 утра в четверг, 7 февраля, в районе перекрестка улиц Кирова и Рылеева произошла небольшая авария. Рядом с остановкой столкнулись «Пазик» и троллейбус.

Движение со стороны площади Победы было затруднено. Около 10:35 сотрудники полиции оформили происшествие, и участники разъехались. Пробка постепенно начала рассасываться.

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