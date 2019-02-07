38-летнего мужчину не могут найти с января

В январе 2019 года пропал 38-летний житель Жиздры Александр ПАРШИКОВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Брянская область». Предположительно, мужчина может находиться в этом соседнем регионе.

Приметы:

Рост – 174 см,

Худощавого телосложения,

На правой кисти с внутренней стороны ожог,

Отсутствует передний верхний зуб.

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