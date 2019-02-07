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38-летнего мужчину не могут найти с января

07.02.2019 10:18 2 654 Дмитрий Ивьев
38-летнего мужчину не могут найти с января

В январе 2019 года пропал 38-летний житель Жиздры Александр ПАРШИКОВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Брянская область». Предположительно, мужчина может находиться в этом соседнем регионе.

Приметы:

  • Рост – 174 см,
  • Худощавого телосложения,
  • На правой кисти с внутренней стороны ожог,
  • Отсутствует передний верхний зуб.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефону 88007005452 или 112.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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