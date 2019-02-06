Жуткое видео: двоих мужчин сбили на переходе

Как мы уже рассказывали, около 18:00 во вторник, 5 февраля, на Киевской трассе в черте Обнинска автомобиль «Мазда» сбил двоих мужчин, которые пересекали проезжую часть по «зебре».

Момент ДТП попал на запись видеорегистратора машины, остановившейся перед переходом, чтобы пропустить людей.

43-летний пешеход погиб на месте, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. Второму пострадавшему 24 года. Его отвезли в клиническую больницу №8 в крайне тяжелом состоянии.

Освидетельствование показало, что 32-летний водитель был трезв.

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