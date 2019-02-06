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Жуткое видео: двоих мужчин сбили на переходе

06.02.2019 10:10 2 2509 Дмитрий Ивьев, Видео: Александр НЕФЁДОВ.

Как мы уже рассказывали, около 18:00 во вторник, 5 февраля, на Киевской трассе в черте Обнинска автомобиль «Мазда» сбил двоих мужчин, которые пересекали проезжую часть по «зебре».

Момент ДТП попал на запись видеорегистратора машины, остановившейся перед переходом, чтобы пропустить людей.

43-летний пешеход погиб на месте, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. Второму пострадавшему 24 года. Его отвезли в клиническую больницу №8 в крайне тяжелом состоянии.

Освидетельствование показало, что 32-летний водитель был трезв.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Видео: Александр НЕФЁДОВ.
Тэги: дтп происшествие видео
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