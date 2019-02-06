Двоих мужчин сбили на переходе, один из них скончался

Авария произошла около 18:00 5 февраля на 101 километре Киевского шоссе в черте Обнинска. По предварительным данным, двое мужчин переходили дорогу и шли в направлении деревни Мишково. Водители машин, которые двигались со стороны Калуги, увидели пешеходов и остановились перед переходом. А вот водитель «Мазды», ехавший со стороны Москвы, людей не заметил и на высокой скорости их сбил.
Оба пешехода отлетели на остановившуюся на встречной полосе «Шкоду».
Один из мужчин погиб на месте. Второго отвезли в клиническую больницу №8 в крайне тяжелом состоянии.
Отметим, что переход в этом месте освещен, присутствуют знаки, разметка и мигающий светофор, но пешеходов здесь сбивают часто.
Автор: Александр НЕФЁДОВ.
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