Двоих мужчин сбили на переходе, один из них скончался

06.02.2019 09:48 1267 Автор: Александр НЕФЕДОВ.

Авария произошла около 18:00 5 февраля на 101 километре Киевского шоссе в черте Обнинска. По предварительным данным, двое мужчин переходили дорогу и шли в направлении деревни Мишково. Водители машин, которые двигались со стороны Калуги, увидели пешеходов и остановились перед переходом. А вот водитель «Мазды», ехавший со стороны Москвы, людей не заметил и на высокой скорости их сбил.

Оба пешехода отлетели на остановившуюся на встречной полосе «Шкоду».

Один из мужчин погиб на месте. Второго отвезли в клиническую больницу №8 в крайне тяжелом состоянии.

Отметим, что переход в этом месте освещен, присутствуют знаки, разметка и мигающий светофор, но пешеходов здесь сбивают часто.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

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