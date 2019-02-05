Министерство транспорта не поддержало идею запретить старые автобусы

Министр транспорта России Евгений ДИТРИХ 4 февраля прокомментировал предложение запретить эксплуатацию старых автобусов, высказанное после жуткой аварии на дороге Калуга – Вязьма. Перевернувшийся автобус MAN, в котором погибли семь человек, был выпущен в 1989 году.

Глава Минтранса отметил, что автобус в первую очередь должен быть технически исправен, а старый он или новый, уже не так важно.

- Если он технически исправен, документы о прохождении техосмотра достоверны, то почему ему нельзя работать на дороге? – приводит его слова ТАСС.

Министр также отметил, что ранее требования к перевозке детей уже были достаточно ужесточены, из-за чего заниматься этим видом перевозки хотят немногие.

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