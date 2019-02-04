Ещё одна авария с автобусом: пострадали четыре человека

Около 8:30 утра в воскресенье, 3 февраля, в Бабынинском районе на 207 километре трассы М3 «Украина» произошла авария с участием легкового автомобиля «Грейт Волл» и микроавтобуса «Форд Транзит».
По предварительной информации ГИБДД, 41-летний водитель легковушки ехал со стороны Калуги и при совершении обгона не справился с управлением. Его машина врезалась в попутный микроавтобус.
В аварии пострадали четыре пассажира «Форда»: девушки 17 и 19 лет, 22-летний парень, а также 39-летняя женщина. Они попали в больницу.
Напомним, в этот же день в 9:15 в Бабынинском районе на дороге Калуга- Вязьма перевернулся автобус MAN. Погибли семь человек.
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