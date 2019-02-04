«Рено» провалился в огромную яму, оставленную коммунальщиками

На днях в Брянске в аварию попали калужане, передвигавшиеся по городу на легковом «Рено». Водитель въехал в яму, выкопанную коммунальщиками, и машина перевернулась.
По сообщениям очевидцев, автомобилист был пьян. Разрытие было обозначено лентой, но это не уберегло от ДТП.
Доставать авто пришлось с помощью крана.
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