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«Рено» провалился в огромную яму, оставленную коммунальщиками

04.02.2019 11:59 0 2418 Дмитрий Ивьев
«Рено» провалился в огромную яму, оставленную коммунальщиками

На днях в Брянске в аварию попали калужане, передвигавшиеся по городу на легковом «Рено». Водитель въехал в яму, выкопанную коммунальщиками, и машина перевернулась.

По сообщениям очевидцев, автомобилист был пьян. Разрытие было обозначено лентой, но это не уберегло от ДТП.

Доставать авто пришлось с помощью крана.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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