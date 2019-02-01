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Женщину сбили на Грабцевском шоссе

01.02.2019 10:13 10 2326 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Женщину сбили на Грабцевском шоссе

Около 18 часов в четверг, 31 января, на Грабцевском шоссе под колёса «Киа» попала 56-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель не справился с управлением и сбил калужанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшая получила различные травмы, рассказали в областном управлении ГИБДД.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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