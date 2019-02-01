Женщину сбили на Грабцевском шоссе

Около 18 часов в четверг, 31 января, на Грабцевском шоссе под колёса «Киа» попала 56-летняя женщина.
По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель не справился с управлением и сбил калужанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Пострадавшая получила различные травмы, рассказали в областном управлении ГИБДД.
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