Опубликовано фото с места пожара, в котором погиб мужчина

Как мы уже рассказывали, рано утром в пятницу, 25 января, в деревне Кувшиново Жуковского района произошёл пожар. Огонь уничтожил частный деревянный дом.
На месте происшествия спасатели нашли тело 61-летнего мужчины. Калужское региональное управление Следственного комитета начало
доследственную проверку.
- На момент пожара в доме погибший находился один, ему не удалось спастись самостоятельно, - подчёркивают в СК. - Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Точные данные сейчас устанавливаются.
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