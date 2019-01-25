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Опубликовано фото с места пожара, в котором погиб мужчина

25.01.2019 17:09 0 823 Дмитрий Ивьев, Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано фото с места пожара, в котором погиб мужчина

Как мы уже рассказывали, рано утром в пятницу, 25 января, в деревне Кувшиново Жуковского района произошёл пожар. Огонь уничтожил частный деревянный дом.

На месте происшествия спасатели нашли тело 61-летнего мужчины. Калужское региональное управление Следственного комитета начало
доследственную проверку.

- На момент пожара в доме погибший находился один, ему не удалось спастись самостоятельно, - подчёркивают в СК. - Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Точные данные сейчас устанавливаются.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК по Калужской области.
Тэги: происшествие пожар
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