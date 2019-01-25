Опубликовано фото с места пожара, в котором погиб мужчина

Как мы уже рассказывали, рано утром в пятницу, 25 января, в деревне Кувшиново Жуковского района произошёл пожар. Огонь уничтожил частный деревянный дом.

На месте происшествия спасатели нашли тело 61-летнего мужчины. Калужское региональное управление Следственного комитета начало

доследственную проверку.

- На момент пожара в доме погибший находился один, ему не удалось спастись самостоятельно, - подчёркивают в СК. - Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Точные данные сейчас устанавливаются.