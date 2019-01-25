МЧС уточнило данные: пожилой мужчина погиб при пожаре в Жуковском районе

25.01.2019 11:27 249

Тело 61-летнего мужчины нашли при разборе сгоревшего дома в деревне Кувшиново Жуковского района в пятницу, 25 января, уточнила данные пресс-служба главного регионального управления МЧС. Ранее говорили, что погибших нет.

По предварительным данным, пожар начался из-за неправильного устройства печи и дымохода. Дом выгорел полностью.

Как мы уже писали, сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 5:01. На место возгорания выехали 7 спасателей и 2 пожарные машины.