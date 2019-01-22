Женщину сбили на тротуаре на улице Ленина

Днём в понедельник, на улице Ленина в районе дома №53 под колёса «Газели» попала 61-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, 37-летний водитель двигался задним ходом от магазина и сбил калужанку на тротуаре.

С травмами женщина попала в больницу.

Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщали, что пострадавшую сбили на её рабочем месте.

- Женщина, которая пострадала, чистила снег, машину она не заметила, водитель машины её также не увидел, - рассказала Елена Евдокимова. - На месте были все: и «Скорая», и пожарная, и ГИБДД. Водитель сам в шоке до сих пор, сидит в машине, его трясёт.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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