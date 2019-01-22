Жильцов калужской многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В ночь на вторник, 22 ноября, пожар произошёл в многоэтажном доме на улице Знаменской в Калуге. Как сообщает областное ГУ МЧС, загорелись отходы в мусоропроводе.
Жильцов подъезда спасателям пришлось эвакуировать.
Из-за чего именно полыхал мусоропровод, сейчас выясняется.
По предварительным данным, продуктами горения отравились две женщины. Однако от госпитализации они отказались.
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