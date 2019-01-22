Жильцов калужской многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В ночь на вторник, 22 ноября, пожар произошёл в многоэтажном доме на улице Знаменской в Калуге. Как сообщает областное ГУ МЧС, загорелись отходы в мусоропроводе.

Жильцов подъезда спасателям пришлось эвакуировать.

Из-за чего именно полыхал мусоропровод, сейчас выясняется.

По предварительным данным, продуктами горения отравились две женщины. Однако от госпитализации они отказались.