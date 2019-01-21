Двое взрослых и ребёнок погибли из-за отравления угарным газом

В жилом многоквартирном доме на улице Луначарского в Калуге при отравлении угарным газом погибли три человека. Один из них – ребенок, сообщает в понедельник, 21 января, телеканал «Рен ТВ». Еще четыре человека попали в больницу.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. В Следственном комитете пообещали в ближайшее время прокомментировать случившееся.
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