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Двое взрослых и ребёнок погибли из-за отравления угарным газом

21.01.2019 09:36 16 2894 Дмитрий Ивьев
Двое взрослых и ребёнок погибли из-за отравления угарным газом

В жилом многоквартирном доме на улице Луначарского в Калуге при отравлении угарным газом погибли три человека. Один из них – ребенок, сообщает в понедельник, 21 января, телеканал «Рен ТВ». Еще четыре человека попали в больницу.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. В Следственном комитете пообещали в ближайшее время прокомментировать случившееся.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие дети
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