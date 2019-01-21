Двое взрослых и ребёнок погибли из-за отравления угарным газом

В жилом многоквартирном доме на улице Луначарского в Калуге при отравлении угарным газом погибли три человека. Один из них – ребенок, сообщает в понедельник, 21 января, телеканал «Рен ТВ». Еще четыре человека попали в больницу.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. В Следственном комитете пообещали в ближайшее время прокомментировать случившееся.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.