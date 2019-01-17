Неонацист останется безнаказанным

В среду, 17 января, стали известны интересные подробности о ЧП, произошедшем в продуктовом магазине на улице Фридриха Энгельса на прошлой неделе.
Мужчина пытался вынести оттуда продукты, не оплатив их. Но его задержал и скрутил охранник.
- Продавцы остановили мужчину, который попытался похитить продукты питания. Охранник, прибывший на место, принял решение оперативно задержать нарушителя. Мужчина начал угрожать охраннику предметом, который похож на пистолет, - рассказали в частном охранном агентстве, обслуживающем предприятие. - Применив специальный прием борьбы, охраннику удалось лишить нарушителя этого предмета, после чего он скрутил его и надел наручники, но даже после этого нарушитель попытался вновь напасть на охранника.
Как нам рассказали в пресс-службе УМВД России по Калужской области, продавцы обратили внимание на то, что в торговом зале мужчина прятал продукты под одежу. Предмет, похожий на пистолет, оказался зажигалкой. Её обнаружили при досмотре личных вещей мужчины. Заявлений об угрозах с его стороны в адрес продавцов или охранника, в полицию пока не поступало.
Поскольку мужчину задержали до того, как он успел пересечь кассу, то скорее всего, стражи порядка не смогут привлечь его к ответственности, так как в таких обстоятельствах сложно найти состав преступления.
Известно также, что мужчина имеет судимость. Судя по тауировкам на его теле, сделанных на месте происшествия данный индивидуум - типичный неонацист.
Тело несостоявшегося вора - сплошная пропаганда нацизма, а так как в СМИ она запрещена законом, тату свастик мы замазали.
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