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Неонацист останется безнаказанным

17.01.2019 16:37 5 435 Елена Французова

В среду, 17 января, стали известны интересные подробности о ЧП, произошедшем в продуктовом магазине на улице Фридриха Энгельса на прошлой неделе.

Мужчина пытался вынести оттуда продукты, не оплатив их. Но его задержал и скрутил охранник. 

- Продавцы остановили мужчину, который попытался похитить продукты питания. Охранник, прибывший на место, принял решение оперативно задержать нарушителя. Мужчина начал угрожать охраннику предметом, который похож на пистолет, - рассказали в частном охранном агентстве, обслуживающем предприятие.  - Применив специальный прием борьбы, охраннику удалось лишить нарушителя этого предмета, после чего он скрутил его и надел наручники, но даже после этого нарушитель попытался вновь напасть на охранника.

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД России по Калужской области, продавцы обратили внимание на то, что в торговом зале мужчина прятал продукты под одежу. Предмет, похожий на пистолет, оказался зажигалкой. Её обнаружили при досмотре личных вещей мужчины. Заявлений об угрозах с его стороны в адрес продавцов или охранника, в полицию пока не поступало.

Поскольку мужчину задержали до того, как он успел пересечь кассу, то скорее всего, стражи порядка не смогут привлечь его к ответственности, так как в таких обстоятельствах сложно найти состав преступления. 

Известно также, что мужчина имеет судимость. Судя по тауировкам на его теле, сделанных на месте происшествия данный индивидуум - типичный неонацист.

Тело несостоявшегося вора - сплошная пропаганда нацизма, а так как в СМИ она запрещена законом, тату свастик мы замазали.


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Автор
Елена Французова 
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