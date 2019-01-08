8-летний мальчик погиб в лесу

В понедельник, 7 января, в лесу вблизи города Сосенский Козельского района погиб 8-летний мальчик. Об этом нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. Начата проверка.
По предварительным данным, четверо мальчиков, двое из которых являются братьями 8 и 12 лет, рождественским днём в лесу жарили на костре сосиски.
- Ранее дети бывали в этом месте и выкапывали яму, чтобы достать из земли металлическую трубу, - отмечают в СК. - На этот раз они вновь попытались достать трубу, в результате чего 8-летний мальчик упал в яму вниз головой.
Дети побежали звать на помощь взрослых, однако спасти ребенка не удалось.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания школьников.
Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: СК по Калужской области.
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