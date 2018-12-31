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Губернатор и Правительство Калужской области выражают соболезнования жителям Челябинской области

31.12.2018 14:02 0 319
Губернатор и Правительство Калужской области выражают соболезнования жителям Челябинской области

Губернатор и Правительство Калужской области выражают искренние соболезнования жителям Челябинской области в связи с гибелью жителей Магнитогорска при взрыве бытового газа.

Эта трагедия болью отозвалась в сердцах жителей Калужской области. Калужане искренне сочувствуют родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления всем пострадавшими, сил и терпения пережившим трагедию.

Светлая память всем ушедшим из жизни.


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Тэги: область
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