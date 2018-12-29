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Взрыв на газопроводе: тысячи людей остались без тепла

29.12.2018 09:31 2 1563 Дмитрий Ивьев

В ночь на 29 декабря произошел взрыв на магистральном газопроводе между городами Протвино и Серпухов в Московской области. Из-за этого прекратилась подача газа на газораспределительную станцию в Протвино, «питающую» в том числе и жителей Калужской области.

В данный момент без газа остаются около 13 тысяч жителей города Кремёнки, деревень Новоселки и Ершово, села Троицкое Жуковского района Калужской области, сообщает пресс-служба правительства. Под отключение попали и котельные, что стало причиной отключения отопления в многоквартирных домах.

Глава администрации Жуковского района Анатолий СУЯРКО рассказал, что сотрудники районной администрации, управляющих компаний, местные депутаты обходят дома жителей и разъясняют ситуацию. Людей просят по возможносьти меньше пользоваться электроприборами, чтобы исключить возможные перегрузки на сети. 

Восстановить газоснабжение предварительно обещают к позднему вечеру 29 декабря.

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Тэги: происшествие взрыв отопление
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