В результате аварии на газопроводе пострадали жители Тарусского и Жуковского районов области

Вчера, 29 декабря, произошел прорыв газопровода и возгорание в Серпуховском муниципальном районе Московской области, между деревнями Иваньково и Калиново.
В результате аварии нарушено газоснабжение в Тарусском и Жуковском районах области.
По сообщению пресс-службы регионального Управления МЧС под отключение попали: 8 населенных пунктов в Тарусском районе, 491 дом частного сектора, в которых проживает, 986 человек (из них 105 детей), остались без газа и тепла. В Жуковском районе от отключения пострадало 187 домов разной этажности, в которых проживает 11986 человек (из них 1669 детей).
По состоянию на 08.00 30 декабря отопление и ГВС восстановлено, котельные введены в рабочий режим.
|
В столкновении большегруза и кроссовера в Калуге пострадали люди 30.12.2018 17:12
Водитель кировской маршрутки поймал обокравшего его воришку 30.12.2018 14:45
Вместо матраса пенсионерка купила покрывало за 40 тысяч рублей 30.12.2018 10:31
Небезопасный фарш нашли в калужском магазине 29.12.2018 20:20
Мужчина подсел за стол к компании и украл телефон 29.12.2018 18:54
«Лада» догнала и протаранила «Форд» в Обнинске 29.12.2018 16:24
Браконьера заставят заплатить за рыбу 29.12.2018 16:10
Тарусский район запитали от резервного газопровода 29.12.2018 15:57
Байкер-мигрант получил срок за упавшего и погибшего пассажира 29.12.2018 15:27
76 аварий произошло за день на заснеженных калужских дорогах 29.12.2018 15:17
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: