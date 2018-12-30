В результате аварии на газопроводе пострадали жители Тарусского и Жуковского районов области

30.12.2018 17:06 108

Вчера, 29 декабря, произошел прорыв газопровода и возгорание в Серпуховском муниципальном районе Московской области, между деревнями Иваньково и Калиново.

В результате аварии нарушено газоснабжение в Тарусском и Жуковском районах области.

По сообщению пресс-службы регионального Управления МЧС под отключение попали: 8 населенных пунктов в Тарусском районе, 491 дом частного сектора, в которых проживает, 986 человек (из них 105 детей), остались без газа и тепла. В Жуковском районе от отключения пострадало 187 домов разной этажности, в которых проживает 11986 человек (из них 1669 детей).

По состоянию на 08.00 30 декабря отопление и ГВС восстановлено, котельные введены в рабочий режим.