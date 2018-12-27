Пешехода сбили рядом с мостом через Оку

Около 17 часов в среду, 26 декабря, на окружной дороге в Калуге в районе Пучковского моста сбили пешехода.

По предварительным данным ГИБДД, 31-летний мужчина ехал за рулём грузовика «Скания» в сторону Тулы и врезался в двигавшийся впереди «Шевроле». После этого легковушку отбросило на 57-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по «зебре».

В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщали, что пострадавший погиб, однако в полиции опровергли эту информацию. Мужчина попал в больницу с различными травмами.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.