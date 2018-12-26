Жёсткая авария попала на видео

Около 7 утра в среду, 26 декабря, на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска столкнулись «Жигули» и «Шевроле». Эта авария попала на запись видеорегистратора.
По предварительным данным ГИБДД, 26-летний водитель «Жигулей» поворачивал налево в сторону Белоусово и не пропустил встречную иномарку.
Травмы в аварии получили два пассажира «Шевроле» - 41-летний мужчина и 33-летняя женщина.
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