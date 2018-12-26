Женщина пострадала в массовой аварии

Вечером во вторник, 25 декабря, на улице Кутузова в Кондрово произошло ДТП с участием четырёх авто.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Лады Гранта» врезался во встречный ВАЗ. После этого «Гранта» отлетела в «Форд». А ВАЗ – в «Дэу».

Травмы в аварии получила 47-летняя пассажирка ВАЗа.

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