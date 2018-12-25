«Ладу» разорвало в аварии

Около 7:45 утра во вторник, 25 декабря, авария произошла на дороге между Козельском и Сосенским. Там столкнулись две «Лады».

37-летний водитель ВАЗ 21093 пошёл на обгон и допустил столкновение с ВАЗ 2114, озвучили предварительную версию в управлении ГИБДД по Калужской области. От удара «девятку» буквально разорвало: часть машины с задними колёсами отделилась от остального корпуса.

По предварительным данным, травмы в ДТП получили четыре человека: водитель «девятки», два его пассажира и пассажир второй «Лады».

- Дорога там нормально почищена, проезжал сегодня мимо этой аварии, - рассказал в группе «Калуга жесть» Андрей Чаенков. - Скорее всего, скорость всему виной.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области и Алексей Назаров.

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